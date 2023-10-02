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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в г.о.г. Арзамас. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, сообщение о пожаре в частном доме на улице Южная в н.п. Слизнево поступило сегодня в 02:25.
Открытое горение было ликвидировано в 03:26, в 04:30 последствия пожара были ликвидированы на площади 60 кв. м.
В результате пожара погибли 5 человек: 30-летняя женщина, 36-летний мужчина и их трое детей в возрасте 1,5, 4 и 11 лет
Ранее сообщалось, что один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября.
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