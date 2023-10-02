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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в г.о.г. Арзамас

07 октября 2023 09:12  [112] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в г.о.г. Арзамас. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в частном доме на улице Южная в н.п. Слизнево поступило сегодня в 02:25. 

Открытое горение было ликвидировано в 03:26, в 04:30 последствия пожара были ликвидированы на площади 60 кв. м.

В результате пожара погибли 5 человек: 30-летняя женщина, 36-летний мужчина и их трое детей в возрасте 1,5, 4 и 11 лет

Ранее сообщалось, что один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября.

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Теги:
Пожар
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