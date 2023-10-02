Один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Один человек погиб во время пожара на улице Биробиджанской в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании в частном доме поступила в 4:27. Полностью потушить пламя на площади 120 кв. м. огнеборцам удалось спустя два часа.

В настоящее время личность погибшего мужчины и причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошёл в промзоне Сормовского района.