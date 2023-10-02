Один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области
Один человек погиб во время пожара на улице Биробиджанской в Сормовском районе Нижнего Новгорода 5 октября. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Информация о возгорании в частном доме поступила в 4:27. Полностью потушить пламя на площади 120 кв. м. огнеборцам удалось спустя два часа.
В настоящее время личность погибшего мужчины и причины пожара устанавливаются.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошёл в промзоне Сормовского района.
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