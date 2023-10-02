Волонтеры "Молодой Гвардии" и Штаба общественной поддержки помогли людям с ограниченными возможностями здоровья Общество

Фото: пресс-служба Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия"

Волонтеры "Молодой Гвардии" и Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия" в рамках всероссийской акции "Эстафета добрых дел" помогли людям с ограниченными возможностями здоровья.

Так, привели в порядок помещения, где располагается организация общества инвалидов Нижегородского района областного центра. Также молодогвардейцы помогли убраться в квартире инвалиду-колясочнику Александру Хорькову.

"К сожалению, по состоянию здоровья вынужден перемещаться в инвалидном кресле. Многие домашние дела мне не под силу, например, протереть пыль на шкафах или помыть пол. Спасибо ребятам-волонтерам, которые не остаются в стороне и помогают", - отметил Александр Хорьков.

Кроме того, "команда добрых дел" оказала помощь приюту бездомных животных "Сострадание-НН": они передали туда корм и погуляли с питомцами приюта.

"Сегодня по всей стране проходит акция "Эстафета добрых дел". Наши ребята-волонтеры помогают тем, кто особо нуждается в нашей поддержке. Доброе дело сделать легко! И не важно, будет это – покормить бездомного котенка или помочь своему соседу-пенсионеру донести сумки из магазина или привести в порядок квартиру. Доброе дело можно сделать одному, так и вместе с друзьями-единомышленниками. Присоединяйтесь!" - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Напомним, всероссийская акция "Эстафета добрых дел" партии "Единая Россия" стартовала по всей Нижегородской области. Активисты и волонтеры "Единой России", "Молодой Гвардии", Штаба общественной поддержки проводят оказывают помощь социальным учреждениям по благоустройству территорий и уборке помещений. Адресно выезжают к семьям военнослужащих - участников СВО, ветеранам, пожилым людям, инвалидам, чтобы помочь им в бытовых и других вопросах.

Как сообщалось ранее, депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский и депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" в Нижегородском районе. Депутаты привезли подарки, о которых просили и сами дети, и работники центра. Передали канцелярские принадлежности, различные настольные игры, пазлы, предметы личной гигиены, парикмахерские принадлежности для девочек.