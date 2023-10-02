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Общество

Депутаты передали подарки в нижегородский детский реабилитационный центр "Ласточка"

07 октября 2023 12:17  [93] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В рамках акции "Эстафета добрых дел" депутат Государственной Думы РФ Роман Любарский и депутат городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Костин посетили социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Ласточка" в Нижегородском районе. 

"В эти дни проходит всероссийская партийная акция "Эстафета добрых дел". Этой акцией мы подчеркиваем, что одно сделанное доброе дело лучше тысячи слов. Сегодня с коллегами посетили реабилитационный центр в Нижегородском районе, куда привозят детишек, попавших в сложную, либо трагичную ситуацию. Передали им подарки, посмотрели в целом, как устроена работа учреждения, их быт, условия проживания.  Прошли по всему комплексу, обсудили, какая требуется поддержка. Есть некоторые проблемные вопросы, которые взяли на контроль, будем прорабатывать, чтобы помочь. И особо хочу отметить педагогов и всех сотрудников центра и сказать им искренние слова благодарности за их тяжелейший, но такой необходимый и благородный труд",  - сказал Роман Любарский.

Сейчас в Центре находится 23 ребенка, попавших в трудную жизненную ситуацию или оставшихся без попечения родителей по разным причинам. Сюда принимают ребят со всего региона в возрасте от 3-х до 18 лет. Они могут проживать здесь от шести месяцев до года. За время работы учреждения здесь получили помощь и поддержку более тысячи детей.

Депутаты привезли подарки, о которых просили и сами дети, и работники центра. Передали канцелярские принадлежности, различные настольные игры, пазлы, предметы личной гигиены, парикмахерские принадлежности для девочек. И вкусные гостинцы – пиццы, соки, фрукты.

"Мы хотели порадовать проживающих здесь ребят, которые сейчас оказались в непростой ситуации, без семьи, родных. Все дети, независимо от жизненных обстоятельств, должны получать заботу и внимание, иметь доброе и радостное детство. И это – обязанность и задача наша, взрослых. Мы видим, что в Центре стараются сделать все, чтобы детям было уютно и комфортно. Наш депутатский корпус постоянно оказывает различную поддержку таким учреждениям, берем над ними шефство, помогаем решать насущные проблемы. Обязательно будем продолжать эту работу", – отметил руководитель депутатского объединения "Единой России" в городской Думе Нижнего Новгорода Евгений Костин.

Мероприятия в рамках всероссийской "Эстафеты добрых дел" стартовали по всей Нижегородской области. Депутаты, активисты и волонтеры "Единой России", "Молодой Гвардии", Штаба общественной поддержки оказывают помощь социальным учреждениям по благоустройству территорий и уборке помещений. Адресно выезжают к семьям военнослужащих-участников СВО, ветеранам, пожилым людям, инвалидам, чтобы помочь им в бытовых и других вопросах; проводят различные мастер-классы, спортивные и культурные мероприятия для детей, людей старшего поколения. Также "команды добрых дел" окажут помощь приютам бездомных животных, примут участие в экологических акциях и субботниках.

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Теги:
Дети
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