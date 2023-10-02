Тысячи активистов и добровольцев приняли участие в "Эстафете добрых дел" в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Тысячи нижегородцев приняли участие в акции "Эстафета добрых дел" партии "Единая Россия". Эстафету подхватили во всех муниципалитетах региона.

К примеру, в Краснобаковском округе на территории специализированного жилого дома для граждан пожилого возраста и инвалидов активисты местного отделения партии вместе с жильцами соцучреждения высадили плодовые деревья. Новый фруктовый сад с яблонями и грушами стал украшением Спецжилдома. В конце мероприятия секретарь местного отделения "Единой России" Антон Быков поблагодарил всех участников акции. Особые слова прозвучали в адрес старшего поколения за заботу, неиссякаемую энергию, доброту и мудрость.

Слова благодарности за многолетний труд, активное участие в общественной жизни и любовь к малой Родине звучали и в адрес дивеевских ветеранов войны и труда и долгожителей. "Забота рядом" – так называлось мероприятие, которое организовали местное отделение партии с администрацией Дивеевского муниципального округа. Представителям старшего поколения вручили подарки, благодарственные письмами. За чайным столом участники вместе обсудили планы по развитию округа и совместным мероприятиям.

"Вы – наше богатство, наши примеры счастливой и достойной жизни. Ваше присутствие делает мир ярче и красивее. Мы благодарны за вашу заботу, любовь и поддержку", - обратился к представителям старшего поколения секретарь местного отделения "Единой России" Дмитрий Борцов.

Активисты Бутурлинского отделения партии посетили на дому ветерана педагогического труда Галину Николаевну Кузнецову, вручили ей праздничный продуктовый набор и пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Галина Николаевна, которой уже 92 года, рассказала о своей жизни и работе. Она работала в Кочуновской средней школе учителем истории, помнит все свои выпуски и бережно хранит фотографии учеников, а также их открытки с благодарностями. За годы преподавательской деятельности она воспитала целые поколения учеников, научила их быть ответственными, стала их первым наставником.

А местное отделение "Единой России" Советского района Нижнего Новгорода передало клубу им. В. Терешковой детский игровой комплекс, чтобы юные жители района могли весело и интересно проводить время.

В Лысковском округе на субботники по уборке общественных пространств и дворовых территорий вместе с активистами вышли жители, сотрудники администрации и различных организаций. Также общими усилиями участники акции высаживали деревья.

"Только вместе мы сможем сделать наш округ красивым и комфортным для проживания!" - сказал секретарь местного отделения партии Лысковского муниципального округа Виктор Иванов.

К партийной "Эстафете добрых дел" присоединились не только активисты и волонтеры партии, но и добровольцы по всей Нижегородской области.

Так, в Навашине команда учеников школы №4 "Новое поколение" приняла участие в плетение маскировочных сетей, которые позже отправятся в зону специальной военной операции. А сотрудники Детской школы искусств организовали субботник по уборке пришкольной территории и аллеи по переулку Дзержинского, а также высадили декоративные кустарники около учреждения культуры.

"Добрые дела – это поступки, которые совершаются не ради выгоды, а по велению совести и сердца. Было очень приятно видеть, с какой охотой и желанием откликнулись наши жители принять участие во Всероссийской эстафете добрых дел!" - отметила секретарь местного отделения партии городского округа Навашинский Татьяна Берсенева.

Напомним, всероссийская акция "Эстафета добрых дел" партии "Единая Россия" стартовала по всей Нижегородской области. Активисты и волонтеры "Единой России", "Молодой Гвардии", Штаба общественной поддержки оказывают помощь социальным учреждениям по благоустройству территорий и уборке помещений. Адресно выезжают к семьям военнослужащих-участников СВО, ветеранам, пожилым людям, инвалидам, чтобы помочь им в бытовых и других вопросах. Также "команды добрых дел" оказывают помощь приютам бездомных животных, принимают участие в экологических акциях и субботниках.