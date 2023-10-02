Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2023 10:23  [109] Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия
09 октября 2023 09:59  [130] Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области
09 октября 2023 09:34  [122] Электричество точечно отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 9 октября
08 октября 2023 17:26  [275] Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"
08 октября 2023 14:42  [302] Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2023 14:13  [533] Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе
08 октября 2023 13:05  [322] ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей
08 октября 2023 09:50  [340] Евгений Люлин: "Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев"
08 октября 2023 09:30  [332] Глеб Никитин: "Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики"
07 октября 2023 21:11  [473] "За СВОих!": в Нижнем Новгороде состоялся патриотический концерт в поддержку российских военнослужащих и президента
Общество

Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области

09 октября 2023 09:59  [130] Общество

Месячник по безопасности дорожного движения "Засветись" стартовал на дорогах Нижегородской области 9 октября. Его целью является формирование культуры поведения пешеходов на проезжей части, а также популяризация использования световозвращающих элементов.

Как подчеркнули в ГИБДД, осенью в тёмное время суток, особенно в условиях непогоды, пешеходы становятся практически незаметными на дороге, и риск ДТП существенно возрастает. По статистике, использование пешеходом световозвращателей на одежде (даже одного небольшого яркого браслета или значка) многократно снижает риск наезда на него.

В Госавтоинспекции сообщили, что в период месячника с 9 по 29 октября контроль за соблюдением ПДД пешеходами - особенно детьми - будет усилен. Также особое внимание будет обращено на нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Сотрудники ГИБДД совместно с гражданскими активистами и юными инспекторами выйдут в информационные патрули на оживлённые дороги города, а также популярные маршруты "Дом-школа-Дом", разъясняя большим и маленьким пешеходам преимущества светоотражателей. Они также будут раздавать тематические буклеты и световозвращающие ленты.

Нижегородская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям обеспечить своих детей световозвращающими элементами, а также ежедневно контролировать их ношение на улице в тёмное время суток. Необходимо проследить, чтобы дети-пешеходы знали и соблюдали правила безопасного поведения на дороге.

В пресс-службе ГИБДД напомнили, что за 9 месяцев 2023 года на дорогах Нижнего Новгорода зафиксировано 121 ДТП с пешеходами, случившиеся в тёмное время суток, в которых 122 пешехода получили ранения, в том числе 15 детей; погибло 6 человек.

Светоотражающие элементы у пешеходов в момент ДТП отсутствовали, подчеркнули в ведомстве.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасность ГИБДД
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph