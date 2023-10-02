Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области Общество

Месячник по безопасности дорожного движения "Засветись" стартовал на дорогах Нижегородской области 9 октября. Его целью является формирование культуры поведения пешеходов на проезжей части, а также популяризация использования световозвращающих элементов.

Как подчеркнули в ГИБДД, осенью в тёмное время суток, особенно в условиях непогоды, пешеходы становятся практически незаметными на дороге, и риск ДТП существенно возрастает. По статистике, использование пешеходом световозвращателей на одежде (даже одного небольшого яркого браслета или значка) многократно снижает риск наезда на него.

В Госавтоинспекции сообщили, что в период месячника с 9 по 29 октября контроль за соблюдением ПДД пешеходами - особенно детьми - будет усилен. Также особое внимание будет обращено на нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Сотрудники ГИБДД совместно с гражданскими активистами и юными инспекторами выйдут в информационные патрули на оживлённые дороги города, а также популярные маршруты "Дом-школа-Дом", разъясняя большим и маленьким пешеходам преимущества светоотражателей. Они также будут раздавать тематические буклеты и световозвращающие ленты.

Нижегородская Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям обеспечить своих детей световозвращающими элементами, а также ежедневно контролировать их ношение на улице в тёмное время суток. Необходимо проследить, чтобы дети-пешеходы знали и соблюдали правила безопасного поведения на дороге.

В пресс-службе ГИБДД напомнили, что за 9 месяцев 2023 года на дорогах Нижнего Новгорода зафиксировано 121 ДТП с пешеходами, случившиеся в тёмное время суток, в которых 122 пешехода получили ранения, в том числе 15 детей; погибло 6 человек.

Светоотражающие элементы у пешеходов в момент ДТП отсутствовали, подчеркнули в ведомстве.