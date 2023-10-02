Ненастная погода с температурой +3...+9° ждёт нижегородцев на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

В Нижегородской области предстоящая рабочая неделя выдастся ненастной: практически все дни будут идти дожди разной интенсивности, местами вероятны осадки в смешанной фазе.

В первую половину периода днём воздух в регионе сможет прогреться только до +3…+4°, по ночам +1...+3°: в целом, будет пасмурно, промозгло.

В четверг-пятницу потеплеет до +6…+9°, но при этом ветер усилится до 6-7 м/с.

В выходные прогнозируется потепление даже до +13° - но при облачной погоде и периодически слабом дожде.

Со вчерашнего дня установилось аномально низкое атмосферное давление - 727-734 мм рт.ст. - это как минимум на 20 единиц ниже нормы. Как указывают врачи, такая ситуация угнетает настроение, снижает работоспособность и понижает артериальное давление, что особенно опасно для людей-гипотоников, из-за чего возникают приступы слабости и нервозности, появляется сонливость.

С завтрашнего дня атмосферное давление начнёт повышаться, но в течение недели снова будут отмечаться его колебания к показателям значительно ниже нормы.