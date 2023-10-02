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Общество

Тариф на проезд в плацкартных вагонах вырастет почти на 11% c 1 декабря

09 октября 2023 14:34  [122] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа, согласно которому с 1 декабря будут проиндексированы железнодорожные тарифы на транспортировку грузов, а также на перевозку пассажиров по России в плацкартных и в общих вагонах. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, на основе прогнозных параметров индекса потребительских цен предусмотрена индексация тарифа на транспортировку грузов по железной дороге на 7,6%.

На перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении тариф будет увеличен на 10,75%.

При этом тарифы на услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры в пригородном сообщении вырастут на 7,6%, а в дальнем следовании - на 12,8%.

Ранее сообщалось, что РЖД возобновляют продажи билетов на поезда за 90 суток.

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Теги:
Железная дорога Тарифы
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