Тариф на проезд в плацкартных вагонах вырастет почти на 11% c 1 декабря Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа, согласно которому с 1 декабря будут проиндексированы железнодорожные тарифы на транспортировку грузов, а также на перевозку пассажиров по России в плацкартных и в общих вагонах. Об этом сообщил телеканал "360".

Согласно информации, на основе прогнозных параметров индекса потребительских цен предусмотрена индексация тарифа на транспортировку грузов по железной дороге на 7,6%.

На перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования во внутригосударственном сообщении тариф будет увеличен на 10,75%.

При этом тарифы на услуги по использованию железнодорожной инфраструктуры в пригородном сообщении вырастут на 7,6%, а в дальнем следовании - на 12,8%.