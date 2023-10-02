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Общество

ФАП после ремонта по нацпроекту открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа

09 октября 2023 15:50  [64] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ФАП после ремонта по нацпроекту "Здравоохранение" открылся в селе Бахтызино Вознесенского округа. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

По данным ведомства, на ремонт данного фельдшерско-акушерский пункта из федерального бюджета было перечислено порядка 2 млн рублей.

Подрядчик в рамках исполнения контракта отремонтировал кровлю и фасад учреждения, напольные и настенные покрытия, провел косметический ремонт медицинских кабинетов, а также выполнил замену дверных и оконных блоков.

По словам главного врача Вознесенской ЦРБ Татьяны Тимониной, за помощью в данное медучреждение обращаются как жители села Бахтызино, так и проживающие еще в двух населенных пунктах округа – деревнях Козлейка и Сарма.

"В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое для приема пациентов и эффективного труда медицинских работников. В медучреждении обслуживаются более 600 нижегородцев, проживающих в трех населенных пунктах округа. Теперь они смогут получить медицинскую помощь в более комфортных условиях", - добавила главврач.

Как сообщалось ранее, новый ФАП открыли в селе Румянцево Дальнеконстантиновского района. 

ФАП также открылся в селе Шишковердь Княгининского округа.

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Теги:
Вознесенский район Здравоохранение
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