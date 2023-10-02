Правительство РФ выделит 1,2 млрд рублей за поддержку разработок ИИ

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Российские компании, которые ведут разработки в области искусственного интеллекта, получат дополнительное финансирование своих проектов. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил телеканал "360".
Согласно информации, из резервного фонда кабмина будет выделено ещё 1,2 млрд рублей на разработки, связанные с искусственным интеллектом. Из них 800 млн рублей в виде грантов будут распределены по малым предприятиям, 250 млн будут направлены на создание и обновление наборов данных, востребованных в коммерческом обороте.
Кроме того, 100 млн рублей предполагается ассигновать на запуск исследовательских центров.
Всего в 2024 году правительство России намеренно потратить на поддержку разработок в области искусственного интеллекта около 5,2 млрд рублей. Объём внутреннего рынка в этой сфере увеличили до 650 млрд рублей.Напомним, к развитию искусственного интеллекта и нейросетей большинство россиян относятся либо положительно (39%), либо нейтрально (28%). При этом более половины россиян опасается, что ИИ заменит человека на работе.
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