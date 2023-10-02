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Общество

Посетителями ярмарки "Секреты мастеров" в Нижнем Новгороде с июня по октябрь стали почти 140 тысяч человек

09 октября 2023 17:47  [115] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Посетителями ярмарки изделий народных художественных промыслов "Секреты мастеров" в Нижнем Новгороде с июня по октябрь стали порядка 140 тысяч человек. Такие данные сообщили в департаменте развития туризма и внешних связей администрации города.

По словам директора департамента Александра Симагина, мероприятие прошло в Нижнем Новгороде второй раз подряд.

Гости ярмарки получили возможность приобрести уникальные изделия мастеров НХП.

В том числе, были представлены поделки из дерева. украшения, керамика, посуда из глины и многое другое. Всего свою продукцию посетителям "Секретов мастеров" за время проведения мероприятия представили 87 мастеров НХП.

В августе Нижний Новгород посетили мастера из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Гости и жители города получили возможность принять участие в мастер-классах, своими руками попробовать изготовить изделие НХП.

Как сообщалось ранее, осенняя ярмарка народных художественных промыслов "Секреты мастеров-2023" стартовала 6 октября в сквере на площади Горького.  

Также сообщалось, что осенние ярмарки "Покупай нижегородское" стартуют в Нижегородской области.

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Теги:
НХП ярмарки
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