Движение транспорта на участке улицы Горького будет изменено с 10 октября

Движение транспорта на участке улицы Горького в районе пересечения с улицей Ильинской будет изменено с 10 октября до окончания работ. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Из-за ремонтных работ дорога на этом участке улицы будет сужена с сохранением движения по одной полосе в каждую сторону. Для удобства водителей на подъездах к участку установят предупреждающие аншлаги.
Специалисты рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Как сообщалось ранее, организация движения поменялась на перекрестке улиц Верхне-Печёрской и Германа Лопатина.
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