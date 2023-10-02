Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
10 октября 2023 12:54  [78] Цифровые волонтеры обучают нижегородских пенсионеров пользоваться онлайн-сервисами для получения государственных и муниципальных услуг
10 октября 2023 12:04  [115] Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря
10 октября 2023 11:38  [121] Почти 1,4 тысячи поездок совершено нижегородцами по виртуальной соцкарте
10 октября 2023 11:33  [128] Профилактические работы на Мызинском мосту завершили досрочно
10 октября 2023 11:14  [142] ОМК и "Больше, чем путешествие" будут вместе развивать промтуризм
10 октября 2023 10:21  [149] Депутаты Госдумы предложили проводить регулярный независимый аудит тарифов ЖКУ
10 октября 2023 09:52  [199] Мызинский мост в Нижнем Новгороде частично перекрыли для ремонта
10 октября 2023 09:07  [153] Электричество точечно отключили в четырёх районах Нижнего Новгорода 10 октября
09 октября 2023 18:52  [356] Движение транспорта на участке улицы Горького будет изменено с 10 октября
09 октября 2023 18:34  [339] Дорогу к деревне Егорово Воскресенского округа отремонтировали по нацпроекту БКД
Общество

Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря

10 октября 2023 12:04  [115] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря, сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, в ближайшие два месяца ремонтные работы на самой площади и прилегающих улицах должны быть завершены.

Отмечается, что корректировка дополнительного периода связана с необходимостью изменения подрядчиком строительства проектных решений. 

Ожидается, что к этой дате завершатся все согласования по выносам коммуникаций с надзорно-экспертными органами. Также данная процедура никак не отразится на пуске отопления в жилые дома и в организации.

Как сообщалось ранее, коммуникации для строительства оборотного тупика метро уже выносят на улице Родионова.  

Тоннелепроходческий щит с площади Сенной планируется запустить в 4 квартале 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Ремонтные работы Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph