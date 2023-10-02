Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря, сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, в ближайшие два месяца ремонтные работы на самой площади и прилегающих улицах должны быть завершены.

Отмечается, что корректировка дополнительного периода связана с необходимостью изменения подрядчиком строительства проектных решений.

Ожидается, что к этой дате завершатся все согласования по выносам коммуникаций с надзорно-экспертными органами. Также данная процедура никак не отразится на пуске отопления в жилые дома и в организации.

Как сообщалось ранее, коммуникации для строительства оборотного тупика метро уже выносят на улице Родионова.

Тоннелепроходческий щит с площади Сенной планируется запустить в 4 квартале 2023 года.