Фото: НИА “Нижний Новгород”
Движение транспорта в районе площади Свободы планируется открыть с 15 декабря, сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, в ближайшие два месяца ремонтные работы на самой площади и прилегающих улицах должны быть завершены.
Отмечается, что корректировка дополнительного периода связана с необходимостью изменения подрядчиком строительства проектных решений.
Ожидается, что к этой дате завершатся все согласования по выносам коммуникаций с надзорно-экспертными органами. Также данная процедура никак не отразится на пуске отопления в жилые дома и в организации.
Как сообщалось ранее, коммуникации для строительства оборотного тупика метро уже выносят на улице Родионова.
Тоннелепроходческий щит с площади Сенной планируется запустить в 4 квартале 2023 года.
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