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Происшествия

Подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе

10 октября 2023 12:20  [100] Происшествия

Полицейские пресекли незаконную деятельность игорного клуба, открытого в нежилом помещении цокольного этажа в одном из домов на улице Есенина Канавинского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, сотрудники ОЭБиПК УМВД по Нижнему Новгороду совместно с коллегами из регионального СУ СК в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны.

Когда в помещение нагрянули силовики, там находились шесть игроков и 27-летняя девушка-оператор. С места происшествия были изъяты 17 единиц игрового оборудования, Wi-Fi роутер, два мобильных устройства, черновые записи и денежные средства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Следователи устанавливают всех соучастников противоправного деяния.

Ранее сообщалось, что деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
Азартные игры Уголовное дело
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