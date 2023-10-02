Подпольный игорный клуб закрыли в Канавинском районе

Полицейские пресекли незаконную деятельность игорного клуба, открытого в нежилом помещении цокольного этажа в одном из домов на улице Есенина Канавинского района. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, сотрудники ОЭБиПК УМВД по Нижнему Новгороду совместно с коллегами из регионального СУ СК в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт проведения незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны.
Когда в помещение нагрянули силовики, там находились шесть игроков и 27-летняя девушка-оператор. С места происшествия были изъяты 17 единиц игрового оборудования, Wi-Fi роутер, два мобильных устройства, черновые записи и денежные средства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Следователи устанавливают всех соучастников противоправного деяния.
Ранее сообщалось, что деятельность подпольного казино пресекли в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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