Маркетплейс Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов Общество

Популярный маркетплейс Wildberries запустит новую функцию, которая поможет пользователям защититься от случайных заказов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В настоящее время пользователи не могут отменить свою покупку, если даже случайно нажали на кнопку "Заказать".

Ситуацию решили изменить только после беспрецедентного случая: ребёнок одной из покупательниц оформил с её аккаунта заказ на 250 тысяч рублей. За возврат товаров семье пришлось заплатить около 37 тысяч рублей.

В настоящее время компания начала разрабатывать опцию дополнительного подтверждения заказа. Она появится в приложении в течение месяца.

"Это позволит свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что пользователи смогут включить защиту от случайного заказа по желанию. Среди вариантов дополнительного подтверждения покупки — ПИН-код, опции Touch ID и Face ID, а также их аналоги на Android.

Ранее Wildberries упростил возврат средств клиентам за обратную доставку некачественных товаров.