Маркетплейс Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов

Популярный маркетплейс Wildberries запустит новую функцию, которая поможет пользователям защититься от случайных заказов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.
В настоящее время пользователи не могут отменить свою покупку, если даже случайно нажали на кнопку "Заказать".
Ситуацию решили изменить только после беспрецедентного случая: ребёнок одной из покупательниц оформил с её аккаунта заказ на 250 тысяч рублей. За возврат товаров семье пришлось заплатить около 37 тысяч рублей.
В настоящее время компания начала разрабатывать опцию дополнительного подтверждения заказа. Она появится в приложении в течение месяца.
"Это позволит свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что пользователи смогут включить защиту от случайного заказа по желанию. Среди вариантов дополнительного подтверждения покупки — ПИН-код, опции Touch ID и Face ID, а также их аналоги на Android.
Ранее Wildberries упростил возврат средств клиентам за обратную доставку некачественных товаров.
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