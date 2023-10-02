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Общество

Маркетплейс Wildberries введёт функцию защиты от случайных заказов

10 октября 2023 14:04  [90] Общество

Популярный маркетплейс Wildberries запустит новую функцию, которая поможет пользователям защититься от случайных заказов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

В настоящее время пользователи не могут отменить свою покупку, если даже случайно нажали на кнопку "Заказать".

Ситуацию решили изменить только после беспрецедентного случая: ребёнок одной из покупательниц оформил с её аккаунта заказ на 250 тысяч рублей. За возврат товаров семье пришлось заплатить около 37 тысяч рублей.

В настоящее время компания начала разрабатывать опцию дополнительного подтверждения заказа. Она появится в приложении в течение месяца.

"Это позволит свести к минимуму возможность "случайных" заказов на других устройствах, членами семьи или сторонними лицами", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что пользователи смогут включить защиту от случайного заказа по желанию. Среди вариантов дополнительного подтверждения покупки — ПИН-код, опции Touch ID и Face ID, а также их аналоги на Android.

Ранее Wildberries упростил возврат средств клиентам за обратную доставку некачественных товаров.

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Теги:
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