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Общество

Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"

10 октября 2023 14:48  [81] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Нижегородское управление ФАС России по поручению центрального офиса проводит мониторинг стоимости мелкооптовой реализации моторного топлива в регионе. Антимонопольный орган выявил признаки нарушения Закона о защите конкуренции на топливном рынке в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, по результатам анализа Нижегородское УФАС возбудило дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт", которое установило высокие цены на рынке мелкооптовой реализации дизельного топлива. Также компанию уличили в установлении различных мелкооптовых цен на дизельное топливо на территории Нижегородской области.

В ведомстве пояснили, что поводом для возбуждения антимонопольного дела послужил, прежде всего, возросший почти в 2 раза уровень наценки на топливо (с 9,2% до 17,7%).

Также было выявлено, что компания реализует нефтепродукты мелким оптом разным лицам по различным ценам.

Нижегородское УФАС продолжит анализировать текущую ситуацию, подчеркнули в пресс-службе. В случае выявления признаков нарушений к участникам рынка нефтепродуктов будут применены меры антимонопольного реагирования.

Ранее Федеральная антимонопольная служба призвала сократить цены на заправках. В частности, ведомство направило письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учётом снижения биржевых цен на нефтепродукты.

Как сообщил телеканал "360", в России с 1 октября вернули топливный демпфер. Этот механизм смягчения колебаний цен на внутреннем рынке позволит стабилизировать ситуацию и поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Топливный демпфер поможет подстегнуть насыщение рынка топливом, одновременно сдерживая рост оптовых биржевых цен. В таких условиях рост розничных цен останется близким к инфляции.

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Теги:
Топливо и энергетика ФАС
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