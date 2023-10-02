ФАС потребовала снизить цены на топливо из-за сокращения биржевых цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала сократить цены на заправках с учётом уменьшения биржевых цен. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства, сообщает телеканал "360".
"ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учётом снижения биржевых цен на нефтепродукты", — цитирует указанное сообщение издание.
Согласно информации, ведомство также потребовало отчитаться о проделанной работе. Причём если компании не примут предложенные меры, ФАС расценит это как признак нарушения антимонопольного законодательства.
В частности, служба проверит обоснованность цен мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, влияющие на конечную стоимость бензина для россиян.Напомним, если по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 2 октября цены на бензин опустились на 2-3,5%, то сегодня они снова пошли на повышение. За последние сутки Аи-92 подорожал на 1,32% - до 56 894 рублей за тонну, а цена на Аи-95 поднялась на 0,88% — до 59 101 рубля за тонну.
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