ФАС потребовала снизить цены на топливо из-за сокращения биржевых цен Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала сократить цены на заправках с учётом уменьшения биржевых цен. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства, сообщает телеканал "360".

"ФАС России направила письмо всем вертикально интегрированным и независимым компаниям о необходимости снизить стоимость реализации топлива с учётом снижения биржевых цен на нефтепродукты", — цитирует указанное сообщение издание.

Согласно информации, ведомство также потребовало отчитаться о проделанной работе. Причём если компании не примут предложенные меры, ФАС расценит это как признак нарушения антимонопольного законодательства.

В частности, служба проверит обоснованность цен мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз и другие составляющие, влияющие на конечную стоимость бензина для россиян.