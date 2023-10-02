Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей презентуют на следующей неделе Общество

Центробанк России 16 октября презентует новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Новые банкноты представят зампредседателя Центробанка Сергей Белов и генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук.

Согласно информации, "Гознак" уже полным ходом печатает новые купюры, поскольку после презентации они будут выданы банкам, чтобы те могли тестировать оборудование. Затем новые денежные знаки поступят в оборот.

Модернизированные банкноты будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс и высокую износоустойчивость.

Причём в Центробанке пока не раскрывают, что именно будет изображенного на банкнотах. Озвучено, что они сохранят свою цветовую палитру.

Напомним, экспертные группы предложили для дизайна новых купюр на выбор около 30 объектов, которые могут появиться на новых банкнотах. Причём ещё в 2021 году сообщалось, что на тысячной купюре появится символы Нижнего Новгорода. Предполагалось, что банкноту могут украсить кремль, здание Госбанка на Большой Покровской или памятник Максиму Горькому.