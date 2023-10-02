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Общество

Юрий Шалабаев провел совещание по подготовке дорожных служб к зиме

10 октября 2023 17:50  [54] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 10 октября провел совещание по подготовке дорожных служб к зиме.

Как написал мэр в своем Telegram-канале, в текущем году муниципалитет продолжил закупку снегоуборочной техники.

"Часть уже скоро начнёт поступать на дорожные предприятия, по остальным машинам и спецоборудованию готовятся документы для оформления закупки", - уточнил глава города.

По его словам, дорожные службы следят за прогнозами погоды. Еще до выпадения первого снега в Нижнем новгороде начнется обработка дорог, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода купит в лизинг еще 55 единиц дорожной техники. 

Напомним, в 2022 году администрация Нижнего Новгорода приобрела в лизинг 83 единицы дорожной техники за 984,5 млн рублей.

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Теги:
Дороги зима
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