Юрий Шалабаев провел совещание по подготовке дорожных служб к зиме

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 10 октября провел совещание по подготовке дорожных служб к зиме.
Как написал мэр в своем Telegram-канале, в текущем году муниципалитет продолжил закупку снегоуборочной техники.
"Часть уже скоро начнёт поступать на дорожные предприятия, по остальным машинам и спецоборудованию готовятся документы для оформления закупки", - уточнил глава города.
По его словам, дорожные службы следят за прогнозами погоды. Еще до выпадения первого снега в Нижнем новгороде начнется обработка дорог, добавил мэр.
Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода купит в лизинг еще 55 единиц дорожной техники.
Напомним, в 2022 году администрация Нижнего Новгорода приобрела в лизинг 83 единицы дорожной техники за 984,5 млн рублей.
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