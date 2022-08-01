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Администрация Нижнего Новгорода арендует дорожную технику за 984,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами городской администрации ищет лизингодателя, который предоставит в аренду 83 единицы дорожной техники на срок до 25 декабря 2028 года.
Арендовать планируется следующую технику:
- машина для ямочного ремонта дорог;
- 14 машин для распределения противогололедных материалов;
- 4 самосвала;
- 10 транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог;
- 10 грузовых автомобилей;
- 2 автофургона;
- 2 автобуса;
- 4 ковшевых погрузчика;
- 4 автогрейдера;
- 2 подметальные машины;
- 2 снегоочистителя;
- 10 легковых автомобилей;
- 12 прицепных подметально-уборочных машин;
- каток дорожный;
- 5 прицепов.
Технику необходимо предоставить до 31 января 2023 года. Подрядчик будет выбран 30 августа.
Напомним, что в сентябре 2021 года в Нижний Новгород поступило более 100 единиц дорожной техники для обновления муниципального парка.
Ранее сообщалось, что около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.
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