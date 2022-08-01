Администрация Нижнего Новгорода арендует дорожную технику за 984,5 млн рублей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода,архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода арендует дорожную технику за 984,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами городской администрации ищет лизингодателя, который предоставит в аренду 83 единицы дорожной техники на срок до 25 декабря 2028 года.

Арендовать планируется следующую технику:

- машина для ямочного ремонта дорог;

- 14 машин для распределения противогололедных материалов;

- 4 самосвала;

- 10 транспортных средств для коммунального хозяйства и содержания дорог;

- 10 грузовых автомобилей;

- 2 автофургона;

- 2 автобуса;

- 4 ковшевых погрузчика;

- 4 автогрейдера;

- 2 подметальные машины;

- 2 снегоочистителя;

- 10 легковых автомобилей;

- 12 прицепных подметально-уборочных машин;

- каток дорожный;

- 5 прицепов.

Технику необходимо предоставить до 31 января 2023 года. Подрядчик будет выбран 30 августа.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Нижний Новгород поступило более 100 единиц дорожной техники для обновления муниципального парка.

Ранее сообщалось, что около 9 млрд рублей потребуется на обновление всех ливневок в Нижнем Новгороде.