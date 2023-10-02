Около 20 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ на прошлой неделе Общество

За прошедшую неделю - со 2 по 8 октября - на территории Нижегородской области было зарегистрировано 20 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Как отметили в региональном в Управлении Роспотребнадзора, эти показатели ниже среднего многолетнего уровня.

Тем не менее, продолжается рост заболеваемости среди дошкольников, а также лиц старше 15 лет. За неделю было обследовано более 9 тысяч человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляет риновирус. Также выделены вирусы SARS-CoV-2, аденовирусы, бокавирусы и вирусы парагриппа.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 3 октября в 1,8% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс. Один детский сад в Советском районе областного центра полностью закрыт на карантин.

Специалисты ведомства указывают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является вакцинация. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне.

По данным на сегодняшний день привились уже около 630 тысяч нижегородцев.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.