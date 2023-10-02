Бесплатные автобусы из Печёр и Щербинок до ТРЦ "Мега" пустят в ноябре Общество

Фото: ТРЦ "Мега"

С начала ноября администрация ТРЦ "Мега" планирует по выходным и праздничным дням запустить бесплатные автобусы. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алёна Чернышова.

Согласно информации, автобусы будут ходить с 9:30 до 22:00 по двум маршрутам:

- "Автовокзал "Щербинки" - ТРЦ "Мега": автовокзал "Щербинки" – Ипподром - Щербинки-2 - Музей академика Сахарова – улица Лебедева – площадь маршала Жукова – Завод "Салют" - торговый центр "Мега";

- "Верхние Печёры - ТРЦ "Мега": улица Композитора Касьянова – Академическая – Сады – Красная поляна (по пути назад) – Школа – Афонино – Ржавка - торговый центр "Мега".

Уточняется, что на данных маршрутах будут работать по два автобуса со средним интервалом движения 35-45 минут.

Ранее сообщалось, что Нижегородский ТРЦ "Мега" перешёл в собственность Газпромбанка.