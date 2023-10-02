Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
11 октября 2023 12:36  [5] Глеб Никитин вошёл в число ТОП-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram по итогам сентября" - исследование "Индекс Telegram"
11 октября 2023 12:08  [61] Ключевые положения народной программы "Единой России" отражены в проекте бюджета 2024-2026 годов
10 октября 2023 15:43  [295] Глава Нижнего Новгорода рассказал депутатам ЗСНО о деятельности аналитического центра
10 октября 2023 09:22  [408] Гособвинение попросило 17 лет колонии и 250 млн рублей штрафа Олегу Кручинину
06 октября 2023 19:06  [1188] Эксперт-мониторинг событий с 29 сентября по 6 октября 2023 года от АНО "Минин-центр"
06 октября 2023 15:58  [544] Восемнадцать министров назначено в нижегородское правительство на 6 октября
05 октября 2023 19:22  [670] ЭИСИ провёл анализ текста речи Глеба Никитина на церемонии инаугурации
04 октября 2023 19:12  [705] Евгений Люлин единогласно переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО
04 октября 2023 15:02  [811] Двенадцать министров назначено в правительстве Нижегородской области
04 октября 2023 09:10  [519] Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО
Политика

Глеб Никитин вошёл в число ТОП-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram по итогам сентября" - исследование "Индекс Telegram"

11 октября 2023 12:36  [5] Политика

Первое информационное Telegram-агентство "Телестрим" совместно с аналитиками политического PR агентства Г.У.Р.У. презентовали свежее исследование "Индекс Telegram. Анализ эффективности публичных политиков через призму Telegram. Август 2023".

Авторы использовали данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров", которая фиксирует все публикации с упоминанием ключевых публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Предметом анализа стали количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также персональные Telegram-аккаунты губернаторов. По итогам сентября губернатор Глеб Никитин собрал 7911 упоминаний в телеграм-каналах и занял 9-е место, став самым популярным губернатором в Telegram среди глав регионов Приволжского федерального округа. 

Примечательно, что губернатор в сентябре нарастил свою медиаактивность и добавил около 1000 упоминаний по сравнению с результатом августа. Наиболее резонансным информационным поводом в Telegram, связанным с губернатором, стал визит президента Владимира Путина в регион, совершенный в преддверии губернаторских выборов. Как отмечают эксперты, это продемонстрировало особую поддержку Кремля – показательно, что Владимир Путин избрал именно Арзамас (Нижегородской области) для очного участия в церемонии открытия участка трассы М-12, осмотрел обновленный властями региона Арзамас, побывал вместе с губернатором в Дивеево и ядерном центре в Сарове. Кроме того, значительная часть упоминаний в сентябре обеспечила победа Нижнего Новгорода в борьбе за статус "Культурной столицы 2024". 

Федеральные эксперты также подчеркнули, что губернатор Нижегородской области отличие от многих других лидеров медиа рейтинга, упоминаемость которых связана с комментариями о ЧП, достигает высоких медиа показателей за счёт исключительно позитивных поводов, сбалансированной информационной политике и ритмичной работе.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph