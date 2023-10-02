Глеб Никитин вошёл в число ТОП-10 глав регионов по упоминаниям в Telegram по итогам сентября" - исследование "Индекс Telegram" Политика

Первое информационное Telegram-агентство "Телестрим" совместно с аналитиками политического PR агентства Г.У.Р.У. презентовали свежее исследование "Индекс Telegram. Анализ эффективности публичных политиков через призму Telegram. Август 2023".

Авторы использовали данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки "НеДуров", которая фиксирует все публикации с упоминанием ключевых публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Предметом анализа стали количественные и качественные показатели упоминаемости глав регионов в Telegram, а также персональные Telegram-аккаунты губернаторов. По итогам сентября губернатор Глеб Никитин собрал 7911 упоминаний в телеграм-каналах и занял 9-е место, став самым популярным губернатором в Telegram среди глав регионов Приволжского федерального округа.

Примечательно, что губернатор в сентябре нарастил свою медиаактивность и добавил около 1000 упоминаний по сравнению с результатом августа. Наиболее резонансным информационным поводом в Telegram, связанным с губернатором, стал визит президента Владимира Путина в регион, совершенный в преддверии губернаторских выборов. Как отмечают эксперты, это продемонстрировало особую поддержку Кремля – показательно, что Владимир Путин избрал именно Арзамас (Нижегородской области) для очного участия в церемонии открытия участка трассы М-12, осмотрел обновленный властями региона Арзамас, побывал вместе с губернатором в Дивеево и ядерном центре в Сарове. Кроме того, значительная часть упоминаний в сентябре обеспечила победа Нижнего Новгорода в борьбе за статус "Культурной столицы 2024".

Федеральные эксперты также подчеркнули, что губернатор Нижегородской области отличие от многих других лидеров медиа рейтинга, упоминаемость которых связана с комментариями о ЧП, достигает высоких медиа показателей за счёт исключительно позитивных поводов, сбалансированной информационной политике и ритмичной работе.