Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
11 октября 2023 13:04  [103] Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца года
09 октября 2023 17:00  [495] Нижегородец Михаил Малов стал чемпионом мира среди юношей по тайскому боксу
09 октября 2023 11:16  [442] ФК "Пари НН" обыграл "Крылья Советов" и занял 5 место в турнирной таблице РПЛ
07 октября 2023 19:20  [600] Нижегородское "Торпедо" обыграло московское "Динамо" со счетом 7:1
06 октября 2023 16:22  [768] Спартакиада пенсионеров Нижнего Новгорода будет включена в календарный план городских спортивных мероприятий
03 октября 2023 11:53  [585] Рекорд России по бегу поставлен на нижегородском фестивале "Королева спорта"
02 октября 2023 09:12  [680] Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать ФК "Пари НН" на матче с "Крыльями Советов"
29 сентября 2023 16:20  [583] Финансирование выездов нижегородских спортсменов на соревнования увеличили втрое
29 сентября 2023 14:15  [598] "Спартакиада ТОС" собрала нижегородских активистов из всех районов города
29 сентября 2023 13:20  [759] Фестиваль легкой атлетики состоится в Нижнем Новгороде 1 октября
Спорт

Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца года

11 октября 2023 13:04  [103] Спорт
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца текущего года. Об этом сообщил глава города Юрий шалабаев.

По его словам, муниципалитет продолжит поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни.

В рамках кампании по ЗОЖ в 2022 году в областном центре установили 22 такие площадки, напомнил мэр.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков рассказал о подготовке площадок к зимнему периоду.

Так. предстоящей зимой в городе планируется залить 35 дворовых катков (минувшей зимой из было 29).

Помимо этого, муниципалитет будет контролировать качество льда, осуществляя заливку минимум 1 раз в месяц. Особое внимание планируется уделять каткам, на которых проводят тренировки и игры дворовые хоккейные команды.

Ранее сообщалось, что новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе. 

"Умная" спортплощадка ранее открылась в поселке Культуры Кстовского округа.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph