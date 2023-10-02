Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца года Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца текущего года. Об этом сообщил глава города Юрий шалабаев.

По его словам, муниципалитет продолжит поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни.

В рамках кампании по ЗОЖ в 2022 году в областном центре установили 22 такие площадки, напомнил мэр.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков рассказал о подготовке площадок к зимнему периоду.

Так. предстоящей зимой в городе планируется залить 35 дворовых катков (минувшей зимой из было 29).

Помимо этого, муниципалитет будет контролировать качество льда, осуществляя заливку минимум 1 раз в месяц. Особое внимание планируется уделять каткам, на которых проводят тренировки и игры дворовые хоккейные команды.

Ранее сообщалось, что новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе.

"Умная" спортплощадка ранее открылась в поселке Культуры Кстовского округа.