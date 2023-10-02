Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца года

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
Около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца текущего года. Об этом сообщил глава города Юрий шалабаев.
По его словам, муниципалитет продолжит поддерживать стремление нижегородцев к здоровому образу жизни.
В рамках кампании по ЗОЖ в 2022 году в областном центре установили 22 такие площадки, напомнил мэр.
Директор департамента физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода Антон Ермаков рассказал о подготовке площадок к зимнему периоду.
Так. предстоящей зимой в городе планируется залить 35 дворовых катков (минувшей зимой из было 29).
Помимо этого, муниципалитет будет контролировать качество льда, осуществляя заливку минимум 1 раз в месяц. Особое внимание планируется уделять каткам, на которых проводят тренировки и игры дворовые хоккейные команды.
Ранее сообщалось, что новый спортивный стадион появился у лицея № 165 в Автозаводском районе.
"Умная" спортплощадка ранее открылась в поселке Культуры Кстовского округа.
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