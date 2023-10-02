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Культура и отдых

Межнациональный семейный фестиваль "Дружный Нижний" пройдёт 28 октября

11 октября 2023 13:55  [50] Культура и отдых

Второй Межнациональный семейный фестиваль здорового образа жизни "Дружный Нижний" (6+) состоится 28 октября на площадке спортивной школы "Мещера" (ул.Карла Маркса, д.17А). Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики Нижнего Новгорода.

Фестиваль направлен на развитие дружеских связей среди людей разных национальностей. Праздничная программа будет состоять из спортивной и развлекательной частей.

Как рассказал директор департамента Артур Штоян, под брендом "Дружный Нижний" будут объединены представителей всех конфессий, национальностей, общин и диаспор, живущих в Нижнем Новгороде. В прошлом году в фестивале приняли участие более 100 детей и взрослых.

"В этом году мы решили продолжить добрую традицию. Совместное времяпрепровождение семей с детьми в такой атмосфере – отличный пример межнациональной дружбы и согласия", - отметил он.

Мероприятие пройдёт в субботу 28 октября с 10:00 до 14:00. Для участия необходима регистрация по ссылке.

К участию в фестивале приглашаются нижегородцы, представители национально-культурных организаций, автономий и сообществ Нижнего Новгорода в возрасте от 7 лет и старше.

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Теги:
Национальные общины Фестиваль
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