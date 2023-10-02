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Общество

Капремонт в гимназии №2 Нижнего Новгорода планируют завершить к середине ноября

11 октября 2023 15:10  [60] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Капитальный ремонт в гимназии №2 Нижнего Новгорода планируют завершить к середине ноября.

Об этом сообщили представители администрации города, отвечая на вопрос подписчика в социальной сети.

Как подчеркнули в мэрии, подрядчик обещает завершить все работы к указанному сроку.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт в 2023 году пройдет в 21 образовательном учреждении Нижнего Новгорода.

Также сообщалось, что более 74 млн рублей было выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде.

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Теги:
капремонт Школы
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