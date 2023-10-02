Капремонт в гимназии №2 Нижнего Новгорода планируют завершить к середине ноября

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Капитальный ремонт в гимназии №2 Нижнего Новгорода планируют завершить к середине ноября.
Об этом сообщили представители администрации города, отвечая на вопрос подписчика в социальной сети.
Как подчеркнули в мэрии, подрядчик обещает завершить все работы к указанному сроку.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт в 2023 году пройдет в 21 образовательном учреждении Нижнего Новгорода.
Также сообщалось, что более 74 млн рублей было выделено на ремонт покрытия у школ и детсадов в Нижнем Новгороде.
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