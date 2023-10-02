Универсальный спорткомплекс открыли в микрорайоне Щербинки-1 Спорт

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Универсальный спорткомплекс открыли в микрорайоне Щербинки-1 Нижнего Новгорода.

Как рассказал глава города Юрий Шалабаев, раньше на этом месте находился старый скейт-парк.

После реконструкции, помимо площадки для занятий скейтбордингом, на территории разместились несколько площадок для игры баскетбол, занятий на тренажерах.

Кроме того, было выполнено благоустройство прилегающей территории.

Занятия спортом на новой площадке будут общедоступными.

Директор департамента физической культуры и спорта мэрии сообщил, что общая площадь нового спортобъекта составляет 1360 кв.м.

"Для тех, кто хочет тренироваться под присмотром профессионалов будут организованы бесплатные тренировки в рамках проекта "Спорт в каждый двор". В третьем квартале 2023 года наши тренеры уже провели 352 бесплатные тренировки", - добавил он.

Карта расположения спортивных площадок также доступна по ссылке .

Ранее сообщалось, что около 25 открытых спортивных площадок планируется установить в Нижнем Новгороде до конца года.