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Общество

Трудинспекция озвучила подробности несчастного случая на предприятии в Семёнове

12 октября 2023 12:08  [85] Общество
Трудинспекция озвучила подробности несчастного случая на предприятии в Семёнове

Трудинспекция озвучила подробности несчастного случая на предприятии в Семёнове

Гострудинспекция в Нижегородской области проводит расследование группового несчастного случая с работниками промышленного предприятия в городе Семёнов.

Напомним, вчера вечером на предприятии по производству металлургических заготовок деталей ООО "ВолгаСтальПроект" произошла утечка жидкого алюминия из технологической ёмкости. В результате пять работников производства получили термические ожоги и были госпитализированы в Семёновскую ЦРБ.

Как пояснили медикам пострадавшие, в цехе взорвался бак с жидким алюминием.

В результате 37-летний плавильщик получил ожоги передней поверхности туловища, рук и ног - 15% поверхности тела, а также ожог роговицы левого глаза.Он в тяжёлом состоянии.

39-летний формовщик получил ожоги спины, левой ступни и руки (до 5%, травмы квалифицированы как средней степени тяжести).

Также пострадали двое плавильщиков (37 и 39 лет) и 45-летний формовщик: у них диагностированы ожоги 1-3% тела.

В настоящее время Гострудинспекция ожидает от работодателя извещение о групповом несчастном случае на производстве.

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Теги:
Госинспекция труда несчастный случай Семеновский городской округ
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