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Общество

Школьный музей из Городецкого района откроет выставку в московском Музее Победы

12 октября 2023 12:55  [66] Общество

Фото: Музей Победы

В главном военно-историческом музее России по тематике ВОВ - Музее Победы в Москве - откроется выставка "Подвиг во имя будущего", посвящённая партизанскому движению в годы войны. В подготовке выставки участвовала Смольковская школа Нижегородской области (Городецкий район, с. Смольки).

Экспонаты, собранные на протяжении многих лет учениками, педагогами и сотрудниками школы, а также поисковиками, расскажут о работе партизанского соединения "Батя".

Легендарный Батя – Никифор Коляда, который после начала Великой Отечественной войны возглавил всенародное партизанское движение на Смоленщине. В выставку войдут письма партизан и архивные выпуски газеты "Комсомольская правда" с материалами выездной редакции, которая работала в зоне действия партизанского соединения "Батя" в 1942 году.

Часть экспозиции будет посвящена операции "Дети" и подвигу учительницы Смольковской средней школы Матрёны Вольской. Она вывела с оккупированной фашистами Смоленщины больше 3 тысяч детей и переправила их через линию фронта в Горьковскую область. На выставке будут представлены фотографии руководителей и участников операции "Дети", наградной лист, документы и личные вещи Матрёны Исаевны.

Напомним, что около 40 школ Нижегородской области стали партнёрами московского Музея Победы. Партнёры Музея Победы организуют работу постоянных и временных экспозиций, школьники ведут научно-исследовательскую работу, а их наставники представляют методические разработки и воспитательные практики на всероссийском уровне.

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Теги:
ВОВ Выставка Музеи
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