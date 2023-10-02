Доследственную проверку организовали после обрушения потолка в квартире дома на улице Белинского

Следователи СУ СК по Нижегородской области проводят доследственную проверку после информации об обрушении потолка в квартире дома по улице Белинского в Нижнем Новгороде.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в данной квартире проживает семья с детьми. В момент обрушения потолочных перекрытий никто не пострадал.
Ранее жители дома уже обращались в свою домоуправляющую компанию с заявлением о ремонте кровли.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что двоих нижегородцев отправили в тюрьму за покушение на убийство в 2018 году.
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