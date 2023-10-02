Двоих нижегородцев отправили в тюрьму за покушение на убийство в 2018 году Происшествия

В Нижнем Новгороде вынесен приговор двоим обвиняемым в покушении на убийство, совершившим разбойное нападение на местного жителя ещё в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации в декабре 2018 года у одного из домов на улице Путейской на Сортировке неизвестные напали на нижегородца, который остановился поменять проколотое колесо на своём автомобиле. Они ударили его по голове металлической арматурой, похитили у него наличные денежные средства и сотовый телефон, после чего скрылись в неизвестном направлении. Материальный ущерб составил 110 000 рублей. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

Кроме того, за несколько месяцев до нападения потерпевший уже обращался в полицию с сообщением о поджоге его иномарки.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела, впоследствии объединённые в одно производство (умышленные уничтожение или повреждение имущества, покушение на убийство).

В ходе расследования полицейские обнаружили видеозапись, на которой запечатлено, как за несколько дней до возгорания автомобиля неизвестный мужчина производил какие-то манипуляции с транспортным средством. Как выяснилось впоследствии, он установил на иномарку GPS-трекер для отслеживания. И когда автомобиль был оставлен на неохраняемом участке - его подожгли.

Двое подозреваемых - мужчины 45 и 46 лет - были задержаны в марте 2023 года сотрудниками оперативно-сыскного отдела УМВД России по Нижнему Новгороду совместно с оперативниками регионального ГУ МВД, а также при силовой поддержке СОБР.

В ходе обысков у них следователи изъяли 4 GPS-трекера, 18 сотовых телефонов, 19 сим-карт, 15 флеш-накопителей, 12 банковских карт, 8 комплектов ключей от гаражей, компьютерную технику и документы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, фигуранты уголовного дела ранее были судимы за кражу, разбой и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Суд, рассмотрев материалы уголовных дел, назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком 10,5 и 11,5 лет.