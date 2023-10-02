Отопление получают все детсады и школы Нижнего Новгорода

Фото: НИА “Нижний Новгород”
По данным на 12 октября отопление получают все детские сады и школы Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Как подчеркнул мэр, все муниципальные и ведомственные котельные уже находятся в работе.
Тепло получают 309 детсадов, 153 школы, 55 организаций высшего и среднего специального образования, а также более 100 медучреждений.
При этом в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры напомнили, что доведение коммунальных услуг напрямую до потребителей является задачей домоуправляющих компаний.
В ведомстве также добавили, что в случае возникновения аварийной ситуации на наружных сетях ( такие случаи фиксируются во время подключения тепла) приостанавливается теплоснабжение ранее подключенных потребителей.
В районных администрациях Нижнего Новгорода работают горячие телефонные линии по вопросам теплоснабжения. "Если в вашем доме тепло, а у вас нет, то нужно обратиться с заявлением в свой ДУК. Если это не принесет результатов – в государственную жилищную инспекцию Нижегородской области, надзорный орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории региона", - резюмировали в департаменте.
Как сообщалось ранее, источники тепла АО "Теплоэнерго" работают в зимнем режиме.
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