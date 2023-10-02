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Экономика

Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе регионов-лидеров жилищного строительства в России

12 октября 2023 18:42  [81] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации отметил Нижегородскую область в числе регионов-лидеров строительной отрасли. На заседании были подведены итоги реализации мероприятий стройкомплекса за девять месяцев 2023 года.

"Подводя итоги 9 месяцев, могу сказать, что, несмотря на определенные сложности, в целом видим положительную динамику по развитию строительной отрасли. Объем работ вырос на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хочу сказать всем руководителям регионов большое спасибо. Работа проводится гигантская, и все регионы, включая задействованные ведомства, в целом работают отлично. Отрасль дает стабильный уверенный рост. В хорошем темпе идем по реализации нацпроектов и федеральных программ. Хочу отметить высокую планку работы Нижегородской области, Республики Татарстан, Пензенской области, Республики Башкортостан, Чеченской Республики, республик Бурятия и Адыгея, Самарской и Тюменской областей, Чувашской Республики. При этом я хочу обратить внимание на то, что у нас взята высокая планка, и удержать ее еще сложнее, чем достигнуть. Поэтому прошу всех работать системно, чтобы этот год мы закончили достойно и создали заделы на следующий", - отметил Марат Хуснуллин.

Напомним, что в Нижегородской области за 9 месяцев 2023 года введено в эксплуатацию 1 533,916 тыс. кв. м жилья, что на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году рост обеспечивается за счет многоквартирного жилья, ввод в эксплуатацию которого вырос с января по сентябрь почти в 1,5 раза, до 546,6 тыс. кв. м. В то же время ввод индивидуального жилья увеличился на 3,6% и составил 987,3 тыс. кв. м.

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Теги:
Жилье
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