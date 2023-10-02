Нижегородская область за девять месяцев 2023 года увеличила ввод жилья на 16 процентов Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородская область за 9 месяцев 2023 года увеличила ввод жилья на 16%.

Так, по данным минстроя региона, всего за указанный период введено в эксплуатацию 1 533,916 тыс. кв. м жилья.

Отмечается, что такая динамика обусловлена ростом ввода жилья в многоквартирных домах: с января по сентябрь рост почти в 1,5 раза, до 546,6 тыс. кв. м. В то же время ввод индивидуального жилья увеличился на 3,6% и составил 987,3 тыс. кв. м.

"Нижегородская область сохраняет рекордные темпы ввода нового жилья уже второй год подряд. Напомним, по итогам 2022 года в регионе было введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров, и уже сейчас есть основания полагать, что и в этом году введем не меньше. Системная работа, в том числе на федеральном уровне, дает возможность из года в год сохранять достигнутые объемы и темпы строительства жилья", - подчеркнул и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Увеличение объемов ввода жилья сопровождается наращиванием темпов жилищного кредитования. По данным единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, за январь-август 2023 года на первичном рынке в Нижегородской области выдано 6 052 кредита на сумму 28,3 млрд рублей, тогда как за тот же период 2022 года было выдано 3 529 кредитов на сумму 15,6 млрд рублей.

На фоне увеличения объемов ипотечного кредитования темп роста размера среднего кредита в Нижегородской области примерно на 4 п.п. ниже, чем в других нестоличных регионах. Отчасти это связано с тем, что нижегородцы более склонны вкладывать именно собственные накопления в недвижимость. Косвенно об этом свидетельствуют темпы роста суммы средств граждан, размещенных на депозитах. Так, по данным на 1 июля 2023 года, прирост объема депозитов жителей Нижегородской области за 12 месяцев составил всего 12% по отношению к аналогичному предыдущему периоду. В других нестоличных регионах этот показатель составил 18% при сопоставимых объемах депозитов. В совокупности с данными о росте ипотечного кредитования можно предположить, что вместо размещения средств на депозитах нижегородцы чаще, чем жители других регионов, направляют их на приобретение жилья, в первую очередь в форме первоначального взноса по ипотеке.

"На фоне изменения макроэкономических условий, в особенности повышения ключевой ставки в Нижегородской области, как и во многих других регионах, в течение года наблюдался ажиотажный спрос на первичное жилье. Это во многом привело к перегреву рынка. Несмотря на позитивную динамику, сейчас мы ожидаем, что бум потребительской активности пойдет на спад уже в четвертом квартале этого года. Тем не менее, задача по увеличению объемов ввода многоквартирного жилья остается превалирующей, поскольку только значительное увеличение объемов ввода позволит рынку регулировать конкурентным способом стоимость квадратного метра для покупателя", - сказал Сергей Морозов.

Ранее сообщалось, что ключи от новых квартир в Володарске получил 181 житель аварийных домов. Более 800 МКД расселят в Нижегородской области в рамках новой программы.