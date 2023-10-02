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Общество

Свет и ГВС точечно отключили в пяти районах Нижнего Новгорода 13 октября

13 октября 2023 09:11  [108] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 13 октября в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 12:00 обесточены несколько зданий на ул. 2-я Оранжерейная,11-23; Оранжерейный проезд, 1-10; ул. Тимирязева, 11, 13, 15, 13/1.

Кроме того, с 12:00 до 16:00 света не будет в микрорайоне Лапшиха:ул. Верхнеудинская - полностью, ул. Пригородная, 1-18; пер. Прудный, 1-9б, 11, 13, 15а, 15а, 15/40; ул. Сельская, 2, 4, 6, 8, 10.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 без электричества останутся дома в микрорайоне Металлист: Красногвардейская, 3, 5, 7, 9, 11, 13-19а, 37; ул. Кременчугская, 41, 43, 45, 47, 49, 56а, 58; ул. Лейтенанта Шмидта, 2, 3, 4, 5, 7, 9; ул. Обводная, 4/1; ул. Тельмана, 1-22, 24-38 (чет.); ул. Читинская, 2-20 (чет.); ул. Шлиссельбургская, 4-15.

В Канавинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: пер. Бодайбинский, 9-19 (нечет.), 20-28, 30, 32; ул. Брянская, 7-29; ул. Зелёная, 54-60; ул. Муромская, 38, 51, 53, 54, 54а, 56, 36/1, 36/2; ул. Симферопольская, 1-10, 15, 19, 21, 23, 45; ул. Зеленодольская,122, ул. Прокатная, 8.

Также на Московском шоссе проводятся работы на сетях ГВС. В связи с этим с 8:00 до 14:00 горячей воды не будет в домах № 25, 27, 29.

В Приокском районе с 9:00 до 12:00 будут полностью обесточены улицы в Дубёнках: Ботанический Сад, Ленская, Холмогорская, Шарьинская, Шуйская.

В Автозаводском районе с 13:00 до 16:00 электричество отключат в многоквартирных домах на ул. Веденяпина, 25 и ул. Фучика, 33, 35, 37.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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