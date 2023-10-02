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Общество

Альпака Зефирка впервые стала мамой в нижегородском зоопарке "Лимпопо"

13 октября 2023 11:12  [110] Общество

Фото: зоопарк "Лимпопо"

Альпака Зефирка из нижегородского зоопарка "Лимпопо" впервые стала мамой: у неё родился один малыш, самец. Радостной новостью поделились сотрудники зоопарка.

Роды проходили под контролем ветеринарных специалистов, но их помощь не потребовалась, и уже через час маленький альпака встал на ножки.

"В настоящее время аппетит у новорождённого отменный, чувствуют себя малыш и мама хорошо", - рассказали в "Лимпопо".

А сама новоиспечённая мама оказалась очень заботливой и ответственной.

Имя чернявому малышу выберут опекуны семейства альпака в нижегородском зоопарке – диагностическая лаборатория "Гемохелп".

Напомним, в рамках программы опекунства любой нижегородец или компания могут взять под опеку одного или нескольких жителей "Лимпопо" и поделиться с ними своей любовью и заботой.

Стоит отметить, что сама голубоглазая Зефирка появилась на свет в нижегородском зоопарке в 2020 году. Её родители - Поля и Пушкин. А имя новорождённой выбирали нижегородцы, предлагая варианты и голосуя за них.

СПРАВКА:

Альпака — животное семейства верблюдовых. Сейчас встречается в природе только в прирученном состоянии. Рост не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов. Живут небольшими стадами. Питается травянистыми растениями, листьями, побегами, мхами. Гон проходит в сентябре. После 10 или 11 месяцев беременности на свет появляется один детеныш.

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Теги:
Животные Зоопарк
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