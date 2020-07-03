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Культура и отдых

Альпака родилась в нижегородском зоопарке

03 июля 2020 13:02  [125] Культура и отдых

Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

Бэби-бум продолжается в нижегородском зоопарке "Лимпопо". В пресс-службе зоопарка рассказали, что на свет появилась малышка альпаки.

Родителями маленькой голубоглазой самочки стала пара Поля и Пушкин. По словам ветеринарных врачей зоопарка, для Поли нынешние роды были не первыми и прошли без каких-либо осложнений.

Сейчас новорожденная и мама чувствуют себя хорошо, малышка уже скачет по вольеру и под присмотром мамы даже подходит к посетителям.

"Первые месяцы основу ее рациона будет составлять только мамино молоко, его малышка будет подсасывать до года", - отметили в зоопарке.

Добавим, что папу от самочек было решено временно изолировать – для начала малышка должна окончательно окрепнуть.

СПРАВКА:

Альпака — животное семейства верблюдовых. Сейчас встречается в природе только в прирученном состоянии. Рост не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов. Живут небольшими стадами. Питается травянистыми растениями, листьями, побегами, мхам. Гон проходит в сентябре. После 10 или 11 месяцев беременности на свет появляется один детеныш.

В конце июня стало известно, что детеныш паков и птенцы султанки родились в нижегородском зоопарке. Также в "Лимпопо" открыли крупнейший в России вольер для марабу.

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