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Происшествия

Водитель автомобиля насмерть сбил ребенка на Бору 13 октября

13 октября 2023 11:16  [107] Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры региона

Фото: пресс-служба прокуратуры региона

Водитель автомобиля насмерть сбил 10-летнего мальчика на Бору утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры.

Согласно информации, трагедия произошла утром в поселке Большое Пикино.

По предварительным данным, 25-летний мужчина управляя автомобилем, при совершении обгона сбил передвигавшегося на велосипеде ребенка. В результате несовершеннолетний погиб на месте.

Для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов на место ДТП незамедлительно выехал Борский городской прокурор.

Ранее сообщалось, что два пешехода погибли под колёсами автомобилей в Дзержинске.

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Теги:
Борский г.о. ДТП Прокуратура
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