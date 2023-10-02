Водитель автомобиля насмерть сбил ребенка на Бору 13 октября

Фото: пресс-служба прокуратуры региона
Водитель автомобиля насмерть сбил 10-летнего мальчика на Бору утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры.
Согласно информации, трагедия произошла утром в поселке Большое Пикино.
По предварительным данным, 25-летний мужчина управляя автомобилем, при совершении обгона сбил передвигавшегося на велосипеде ребенка. В результате несовершеннолетний погиб на месте.
Для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов на место ДТП незамедлительно выехал Борский городской прокурор.
Ранее сообщалось, что два пешехода погибли под колёсами автомобилей в Дзержинске.
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