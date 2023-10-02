Водитель автомобиля насмерть сбил ребенка на Бору 13 октября Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры региона

Водитель автомобиля насмерть сбил 10-летнего мальчика на Бору утром 13 октября. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской прокуратуры.

Согласно информации, трагедия произошла утром в поселке Большое Пикино.

По предварительным данным, 25-летний мужчина управляя автомобилем, при совершении обгона сбил передвигавшегося на велосипеде ребенка. В результате несовершеннолетний погиб на месте.

Для выяснения причин произошедшего и контроля за действиями правоохранительных органов на место ДТП незамедлительно выехал Борский городской прокурор.

Ранее сообщалось, что два пешехода погибли под колёсами автомобилей в Дзержинске.