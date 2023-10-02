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Общество

Детскую площадку установили по проекту "Вам решать!" в поселке Левинка

13 октября 2023 11:55  [64] Общество
Фото: администрация Нижнего Новгорода

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Установка детской площадки по губернаторскому проекту "Вам решать!" завершена в поселке Левинка Московского района.

Как сообщили в администрации района, детский объект разместился по адресу улица Левинка, 1.

В обсуждении проекта принимала участие инициативная группа жителей, которая предложила свои идеи по наполнению нового детского городка.

Для ребят установили комплекс" Крепость-мини", две горки с канатами, а также качели, карусели, домик-качалку и другие игровые элементы. В ходе работ подрядчик также смонтировал скамейки и урны.

Глава Московского района Владимир Кропотин рассказал, что в 2023 году на территории района будет реализовано пять проектов по программе "Вам решать!".

Так, уже установлены спортивные площадки на территории лицея №87, ДЮСШ "Полет", у школ № 74 и 149, также благоустроены дорога и тротуар у дома №15 по Сормовскому шоссе.

Как сообщалось ранее, две детские площадки построили в Нижегородском районе по программе "Вам решать!"

Напомним, что десять инициатив в рамках проекта "Вам решать!" реализовали в Советском районе.

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Теги:
Вам решать! Московский район
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