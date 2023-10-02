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Бизнес

Потребительская активность россиян выросла на 9%

13 октября 2023 14:45  [80] Бизнес

Согласно данным аналитического сервиса Продажи.рф ("Первый ОФД", входит в группу ВТБ), рост потребительской активности продолжается. За девять месяцев общий показатель покупательского спроса вырос к значениям аналогичного периода 2022 года на 9%, при этом объем потраченных средств увеличился на 11%. В третьем квартале текущего года прирост числа покупок составил 8% по сравнению со вторым кварталом, объем потраченных средств увеличился на 6%.

По статистике торговых точек, обслуживаемых "Первым ОФД", за январь-сентябрь покупатели потратили около 4 трлн рублей на 31 млрд товаров. Из них более 11 млрд покупок пришлось на 3 квартал, это на 5% больше, чем в 3 квартале прошлого года. Объем потраченных за это время средств превысил 1,4 трлн рублей (+12% к аналогичному периоду прошлого года).

Наибольший рост по числу покупок наблюдается в сегменте электроники: за январь-сентябрь было сделано 64 млн покупок на сумму свыше 36 млрд рублей. Это на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года по количеству товара и на 12% - по сумме. В третьем квартале текущего года рост числа купленных товаров составил 10% ко второму кварталу, показав аналогичный рост и по объему затрат.

Покупки топлива и автотоваров выросли за 9 месяцев на 19% к аналогичному периоду прошлого года, объем расходов увеличился на 21%, всего в этой категории потрачено около 830 млрд рублей. В третьем квартале также произошел рост ко второму кварталу на 13% по числу покупок и на 18% - по объему трат.

Ощутимый рост показал рынок цветочных товаров. С января по сентябрь покупатели приобрели более 13 млн цветов и готовых букетов (+16% к аналогичному периоду 2022 года), потратив более 8,2 млрд рублей, это на треть больше, чем в прошлом году. В сентябре 2023 года спрос на цветы вырос на 21% по сравнению с сентябрем годом ранее, объем денежных расходов на цветы увеличился почти в полтора раза.

Товары для спорта и активного отдыха в этом году также покупали чаще. За три квартала было приобретено около 50 млн единиц на 41,5 млрд рублей. Это на 9% выше, чем за аналогичный период 2022 года (+12% по объему затрат). Аномально теплый сентябрь способствовал продлению спроса на эту категорию: в первый осенний месяц спрос был выше на 18% (более 5 млн покупок), объем трат превысил 4 млрд рублей (+20%).

В популярных категориях существенных изменений не произошло, спрос остается стабильным. На одежду и обувь он вырос за 9 месяцев на 5% к прошлому году, а объем потраченных средств увеличился на 13%, между первым и вторым кварталом текущего года изменений практически нет. Продукты питания по числу покупок остались на том же уровне, что и год назад, объем трат стал больше на 7%.

"Согласно исследованию Росстата, опубликованному в сентябре, индекс потребительской уверенности россиян в третьем квартале рос по сравнению со вторым. В августе индекс вырос на 9,3 п.п. к августу прошлого года. Таким образом, покупатели адаптировались к рыночным изменениям и не опасаются делать большее число покупок. Кроме того, рынок потребительских товаров постепенно возвращается к своей докризисной структуре за счет восстановления логистических цепочек и появления новых поставщиков. В условиях дальнейшей стабилизации экономической ситуации и успешной реализации адаптационных мероприятий, мы ожидаем, что потребительская активность продолжит расти", – комментирует Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса Продажи.рф.

Справка

Аналитика сформирована при помощи сервиса Продажи.рф., представляющего статистику по различным категориям и брендам FMCG и другим сегментам розничного оборота.

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Теги:
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