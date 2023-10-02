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Общество

Лучшие практики молодежного парламентаризма обсудили в нижегородском Заксобрании

13 октября 2023 15:05  [43] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Конференция "Законотворческая деятельность молодежных парламентов" прошла на площадке нижегородского Заксобрания.

В мероприятии приняли участие члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородское области и делегации Молодежных парламентов при Думе Ханты-Мансийского автономного округа. С приветственным словом на конференции выступил руководитель аппарата Законодательного Собрания Максим Ребров.

В ходе дискуссии молодые парламентарии обменялись опытом законотворческой деятельности. Нижегородская молодежь поделилась практикой создания и рассмотрения двух законопроектов, которые уже работают на территории Нижегородской области.

Так, члены комиссии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области внесли изменения в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области". Пособие для молодых специалистов, получивших высшее образование увеличено с 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей, а для тех, кто получил среднее профессиональное образование с 210 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Также, законом предусмотрена "единовременная выплата" в размере 1 млн рублей, которая предоставляется на приобретение жилья. По итогу специалист может выбрать между разовым пособием 400 - 500 тысяч рублей на любые цели или 1 млн рублей на улучшение жилищных условий.

По словам членов комиссии по социальным вопросам, сегодня также успешно работают изменения в законе "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование". Благодаря молодым парламентариям период льготного проезда пригородным железнодорожным транспортом продлен для студентов Нижегородской области до 30 июня включительно. Это изменение связно с тем, что сессия у студентов, как правило, длится до конца июня, а льготный проезд был доступен лишь до середины июня.

Участники заседания обсудили также проекты, разрабатывающиеся представителями Молодежного парламента из Ханты-Мансийского округа. Они предлагают в своем регионе внедрить "Карту Молодого Спортсмена" для жителей округа в возрасте от 14 до 23 лет по аналогии с "Пушкинской картой". Она позволит получить льготный или безвозмездный доступ в спортивные заведения, а также пользоваться спортивными услугами. Также гости предлагают ввести нагрудные знаки "Мать Героя", "Отец Героя", "Семья Героя" в честь родителей воинов, героически погибших защищая нашу Родину.

"Коллеги поделились очень интересными наработками, за которыми мы будем активно наблюдать. Если практика окажется действительно успешной, готовы внедрять у себя. Это касается не только законодательных инициатив, но и внутренней работы молодежного парламента", - сообщил председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Артем Савин.

"Обмен опытом – это главная цель сегодняшней конференции. Не мог не отметить, что одна из наших лучших практик — это наделение законодательной инициативой наших молодых парламентариев. Сегодня такой возможностью пользуются только 26 регионов, среди них и Ханты-Мансийск. Призываю ребят брать все в свои руки и на нашем примере создавать Ассоциацию Молодежных парламентов в Уральском федеральном округе. Это во многом помогает обобщить цели и интересы молодёжных парламентов во всем федеральном округе и выходить с ними на всю Россию", - подчеркнул Максим Ребров.

Он также напомнил, что вопрос наделения законодательной инициативой всех молодёжных парламентов в России уже поднимался на последнем заседании Ассоциации Молодежным парламентов в ПФО.

Заключительной частью конференции стало подписание соглашения о сотрудничестве между Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Нижегородской области и Молодежным парламентом при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

"Сегодня состоялась очень полезная встреча. Многое удалось взять себе на заметку для применения в будущем. Будем продолжать наше сотрудничество, ведь связь между регионами всей России один из самых важных элементов в развитии молодежного парламентаризма", - отметил Максим Ребров.

Как сообщалось ранее, Евгений Люлин принял участие в заседании Молодежного парламента при ЗСНО.

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Теги:
Законодательное собрание Молодёжный парламент
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