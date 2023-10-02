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Общество

Курс промтуризма в университете Москвы стали преподавать специалисты ОМК

13 октября 2023 15:50  [97] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Российский государственный университет туризма и сервиса и Группа "ОМК" совместно дали старт новой образовательной программе по туризму на промышленных и научно-производственных предприятиях. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

В профильном вузе начался цикл тематических лекций по промышленному туризму.

Слушателями новой программы стали экскурсоводы, сотрудники предприятий Подмосковья, которые планируют развивать промтуризм на своих площадках.

В рамках курса специалисты ОМК расскажут о том, как правильно организовывать данные мероприятия, продвигать туристические продукты и поделятся практическими советами.

Ожидается, что в декабре 2023 года данные занятия суммарно посетят порядка 500 человек.

Руководитель направления культурных проектов ОМК Наталия Щербакова-Юницкая отметила, что промтуризм уже давно стал важным направлением предприятий и научных центров в стране.

"ОМК первой из промышленных компаний стала партнером профильного федерального туристического вуза. Наша команда накопила большой опыт разработки маршрутов, проведения экскурсий и продвижения туров по заводским цехам. Сотрудники являются экспертами Всероссийского акселератора по промышленному туризму Агентства стратегических инициатив. Уверена, что развитию промтуризма в стране, а значит и промышленности в целом, будет очень полезен практический опыт ОМК", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ОМК и "Больше, чем путешествие" будут вместе развивать промтуризм.

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Теги:
Выкса ОМК
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