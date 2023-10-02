Пациентам нижегородских "Поездов здоровья" будет доступна информация о финансовой грамотности Общество

Пациенты нижегородских "Поездов здоровья" смогут получить просветительские брошюры по финансовой грамотности.

Передача печатной продукции стала возможной благодаря сотрудничеству Волго-Вятского главного управления Банка России и министерства здравоохранения Нижегородской области.

В мобильно-диагностические комплексы уже передано более 20 тысяч брошюр. Основные темы, которым посвящены материалы, – борьба с финансовыми мошенниками и "черными" кредиторами, правила пользования банковской картой, способы защиты при нарушении финансовых прав. Такая информация особенно важна для нижегородцев старшего поколения, которые и являются основными посетителями "Поездов здоровья".

"Совмещение медицинской помощи и финансовой грамотности – это абсолютно новый способ доведения социально важной информации до жителей удаленных сельских территорий. Мы видим востребованность темы финансовой безопасности, понимаем, что особенно важно научить правилам противодействия мошенничеству людей пожилого возраста, которые активно посещают передвижные медицинские лаборатории", – отметила заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Юлия Серова.

Напомним, проект "Поезда здоровья" включает еженедельную работу сразу пяти мобильно-диагностических комплексов. Узкие специалисты выезжают во все муниципальные образования региона, предоставляя пациентам возможность бесплатно пройти обследования и получить медицинские консультации. Реализация проекта позволяет сделать высококвалифицированную медицинскую помощь более доступной даже для жителей самых отдаленных населенных пунктов.