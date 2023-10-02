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Общество

Нижегородцам напомнили о длинных выходных в начале ноября

13 октября 2023 13:31  [104] Общество

Специалисты Минтруда напомнили, что в начале ноября россиян ждут дополнительные выходные дни, установленные по случаю Дня народного единства. Сообщение ведомства приводит телеканал "360".

Жители страны будут отдыхать с 4 по 6 ноября включительно (суббота - понедельник). В пятницу, 3 ноября, многих работников ждёт сокращённый рабочий день.

Следующие длинные выходные наступят только под Новый год: каникулы начнутся 30 декабря, а продлятся до 8 января 2024 года.

Ранее Минтруд России опубликовал календарь праздничных дней в 2024 году. Так, майские праздники в общей сложности продлятся 8 дней - дважды по 4 дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

В министерстве отметили, что сразу несколько праздничных дней в следующем году выпадут на выходные, поэтому их перенесут на другие даты.

Например, выходные 6 и 7 января, совпавшие с новогодними каникулами, перенесли на 10 мая и 31 декабря. С субботы 27 апреля выходной сдвинули на понедельник 29 апреля - таким образом предстоит шестидневная рабочая неделя перед первыми майскими каникулами.

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Теги:
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