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Общество

Туры на двоих в Турцию на лето 2024 года предлагаются за 135 тысяч рублей

13 октября 2023 17:00  [102] Общество

Фото: с сайта www.coral.ru

Российские туроператоры начали продавать путёвки в Турцию на лето 2024 года. И хотя ценовая политика турецких отельеров на будущий летний сезон пока в процессе формирования, путешественники уже сейчас могут сэкономить до 50% на будущем отдыхе благодаря акции раннего бронирования. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты Pegas Touristik рассказали, что объёмы ранних продаж на турецком направлении хорошие - и в разы превышают прошлогодние. Их коллеги из Fun&Sun добавили, что заявок в начале октября на 50% больше, чем в аналогичный период годом ранее.

При этом часть туроператоров планирует запустить бронирование туров на летний сезон не раньше января.

Сейчас приобрести недельный отдых на двоих в четырёхзвездочном отеле по системе "всё включено" с вылетом из Москвы в июне 2024 года можно за 134,4 тысячи рублей. За пятизвёздочный отель придётся отдать от 165,3 тысячи рублей.

А вот о возможных ценах непосредственно в сезон туроператоры пока не берутся судить.

Ранее сообщалось, что Турция впервые вошла в топ-5 самых дорогих направлений для отдыха российских туристов летом 2023 года.

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Теги:
Отдых Туризм
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