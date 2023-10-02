Бесплатные лекции по безопасности стартовали в соседских центрах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первая лекция "Безопасность в городской и природной среде" в рамках проекта "Ликвидация опасных объектов" прошла в соседском центре Сормовского района.

Как рассказали в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода, проект "Ликвидация опасных объектов" от "Поисково-спасательный отряд "Волонтер" направлен на вовлечение жителей города в процесс выявления и ликвидации опасных объектов — открытых люков, оголенных проводов, аварийных деревьев и конструкций, травмоопасных детских и спортивных площадок и др.

"В ходе реализации проекта будут устанавливаться сигнальные ограждения, размещаться наклейки с призывом "Увидел опасный объект? Сообщи!" на детских площадках и в местах массового пребывания людей, а также будут обрабатываться заявки на устранение опасностей", - рассказали специалисты департамента.

В мероприятии приняли участие жители Сормова, интересующиеся вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности. Гости соседского центра узнали о правилах поведения в лесу, об использовании телефона как средства спасения, а также о том, как правильно вызвать помощь. Ведущий лекции — руководитель ПСО "Волонтер" Сергей Шухрин рассказал о проекте и поделился личным опытом реализации мероприятий в сфере безопасности жизнедеятельности.

"Традиционно люди старшего возраста находятся в группе риска, поэтому материалы для лекций были специально подобраны для них. В ходе бесед затрагиваются наиболее актуальные вопросы безопасности граждан и даются полезные рекомендации. Кто-то из принявших участие, возможно, станет добровольцем и будет сообщать об опасных объектах, замеченных в городе", - добавил Сергей Шухрин.

До конца октября отряд "Волонтер" планирует провести еще три бесплатные лекции "Безопасность в городской и природной среде" на базе ТОС Приокского, Канавинского и Нижегородского районов. Принять участие в них может любой желающий. Уточнить информацию о месте и времени проведения мероприятий можно по тел.: +7 991 191 86 50.

Напомним, 37 проектов нижегородских некоммерческих организаций стали победителями городского конкурса социальных проектов "Открытый Нижний". Соответствующее постановление подписал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Всего в 2023 году в конкурсе приняли участие 52 проекта.

Ранее крупнейший в Нижнем Новгороде соседский центр открылся в Канавинском районе.