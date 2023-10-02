Глеб Никитин представил Андрею Белоусову разработки в области судостроения

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в ходе форума по внедрению регионального инвестстандарта разработки региона в судостроении и других сферах промышленности. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.
В частности, Андрею Белоусову показали проекты судов на подводных крыльях, судов для перевозки грузов, а также проекты новых пассажирских теплоходов.
Кроме того, в регионе разрабатывается комплексная экосистема электромобильности, включающая сеть ЭЗС, более 200 электрокаров в местном автопарке такси и IT-платформу.
Также в Нижегородской области уже разработана серия зарядных станций для электромобилей.
Кроме того, губернатор рассказал о более 10 различных разработках в области беспилотных авиационных систем - как прототипов и макетов, так и уже действующих образцах.
Ранее сообщалось, что заместитель министра экономического развития РФ, выступая на форуме по внедрению регионального инвестстандарта в Нижнем Новгороде 13 октября, отметил Нижегородскую область в числе лидеров реализации проекта "Сквозной инвестпоток".
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