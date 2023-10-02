Глеб Никитин представил Андрею Белоусову разработки в области судостроения Экономика

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил вице-премьеру РФ Андрею Белоусову в ходе форума по внедрению регионального инвестстандарта разработки региона в судостроении и других сферах промышленности. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, Андрею Белоусову показали проекты судов на подводных крыльях, судов для перевозки грузов, а также проекты новых пассажирских теплоходов.

Кроме того, в регионе разрабатывается комплексная экосистема электромобильности, включающая сеть ЭЗС, более 200 электрокаров в местном автопарке такси и IT-платформу.

Также в Нижегородской области уже разработана серия зарядных станций для электромобилей.

Кроме того, губернатор рассказал о более 10 различных разработках в области беспилотных авиационных систем - как прототипов и макетов, так и уже действующих образцах.

Ранее сообщалось, что заместитель министра экономического развития РФ, выступая на форуме по внедрению регионального инвестстандарта в Нижнем Новгороде 13 октября, отметил Нижегородскую область в числе лидеров реализации проекта "Сквозной инвестпоток".

