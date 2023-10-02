Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку" Экономика

Мурат Керефов, заместитель министра экономического развития РФ, выступая на форуме по внедрению регионального инвестстандарта в Нижнем Новгороде 13 октября, отметил Нижегородскую область в числе лидеров реализации проекта "Сквозной инвестпоток".

Как подчеркнул Мурат Керефов, по рекомендациям Минэкономразвития регионы сделали в понятном виде алгоритмы подключения бизнеса ко всем объектам инфраструктуры, получению различного рода разрешений.

"Сейчас эти нормы разбросаны по различным актам разного уровня, то есть здесь задача – сократить максимально сроки прохождения всех разрешительных процедур. Они у нас в стране последовательно снижаются, но мы увидели, что резерв по дальнейшему сокращению сроков есть, и об этом свидетельствуют результаты проекта, который мы проводили с коллегами из Росатома по сквозному инвестиционному потоку. Здесь очень большую работу коллеги провели, региональные команды, которые участвовали в этой работе. Напомню, что это 20 пилотных субъектов", - рассказал замминистра экономики РФ.

"Здесь особо бы я отметил Москву, Московскую область, Нижегородскую область, Липецкую, Кемеровскую, Орловскую, Республику Башкортостан, Краснодарский край. Всего, в принципе, на 20% в среднем сократились сроки протекания процессов для инвестора. Ну и мы думаем, что резерв здесь еще не исчерпан, и нам совершенно точно есть над чем работать дальше. Также хочу сказать, что по итогам этой работы я здесь коллег хотел региональных наших поблагодарить из региональных команд, сформировали почти 200 предложений по корректировке федеральной нормативной правовой базы", - сказал Мурат Керефов.