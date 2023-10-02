Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе на трассе "Нижний Новгород - Саратов", сообщили в региональном УГИБДД.
Согласно информации, трагедия произошла вечером 14 октября.
Водитель автомобиля "Мазда" в темное время суток не заметил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и совершил наезд. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.
Ранее сообщалось, что электричка сбила насмерть мужчину в Нижегородской области.
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