Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе Происшествия

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Кстовском районе на трассе "Нижний Новгород - Саратов", сообщили в региональном УГИБДД.

Согласно информации, трагедия произошла вечером 14 октября.

Водитель автомобиля "Мазда" в темное время суток не заметил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, и совершил наезд. В результате мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП.

Ранее сообщалось, что электричка сбила насмерть мужчину в Нижегородской области.