Медали общественного признания "Отец солдата" вручили нижегородцам-отцам детей-участников СВО Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

15 октября в Нижнем Новгороде на одной из площадок Штаба общественной поддержки – Доме народного единства – прошел концерт, посвященный Всероссийскому Дню отца.

"4 октября произошло замечательное событие. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании в стране Дня отца. В этом году мы впервые организовали концерт и поздравляем всех отцов Нижегородской области и России. Ведь всех успешных и лучших отцов, мы будем славить ещё активней и всем остальным ничего не останется, как равняться на самых-самых", - заявил председатель РО ВОД "ОТЦЫ РОССИИ" Дмитрий Исаев.

Участие в празднике приняли более 200 представителей сильной половины человечества. Среди них отцы, которые воспитали настоящих патриотов своей Родины. Их сыновья, рискуя собственной жизнью, выполняли боевые задачи, за свои подвиги были удостоены государственных наград. Им были вручены медали общественного признания "ОТЕЦ СОЛДАТА".

Среди них Олег Смолин, чей сын - командир орудия и старший наводчик, награжден медалью "Суворова", медалью за воинскую доблесть 2 степени, медалью участника СВО, медалью 5 лет на военной службе. Медаль вручена и Валерию Хитрову - его сын стрелок-огнеметчик отряда "Шторм" награжден медалью "За Отвагу".

"День отца – это не просто дата в календаре. Отец в русской культуре всегда отличался силой духа, принципиальностью, умению держать своё слово перед супругой и детьми. Он всегда готов встать на защиту семьи и своей Родины", - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

Кроме того, активистам регионального отделения всероссийского общественного движения "Отцы России" были вручены благодарственные письма за оказание содействия в сборе, доставке и передачи гуманитарной помощи военнослужащим вооруженных сил РФ, участвующим в СВО.

Благодарственные письма также получили и многодетные отцы, воспитавшие трех и более детей.

"Именно у отца мы учимся уважению и справедливости, пунктуальности и ответственности, уверенности в себе, щедрости и заботе о близких. А повзрослев, обращаемся к нему за поддержкой и мудрым советом. Настоящая крепкая семья невозможна без надежного плеча отца, который всегда готов научить, подбодрить, поделиться опытом, наставить на верный путь и, конечно, защитить. Искренне благодарю вас за деятельное и осознанное участие в воспитании детей, за то, что, несмотря на каждодневные заботы, вы находите время для своих сыновей и дочерей. Особые слова благодарности – многодетным отцам и мужчинам, воспитывающим детей в одиночку, а также тем, кто взял на себя ответственность за приемных детей", - отметил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов.

Для всех участников концерта в Доме народного единства прозвучали патриотические песни в исполнении нижегородских коллективов.

Как сообщалось ранее, в нижегородском ФОКе "Северная звезда" прошел мастер-класс по самбо для отцов с детьми, который провел именитый чемпион Раис Рахматуллин. Тренировка, приуроченная ко Дню отца, была организована в рамках партпроектов "Крепкая семья" и "Zа самбо" партии "Единая Россия".

Напомним, предложение учредить День отца внес депутат Госдумы от "Единой России", заслуженный артист России Денис Майданов в июле 2021 года на стратегической сессии "Народная программа "Единой России" - семьям с детьми". Президент Владимир Путин поддержал инициативу и подписал указ об официальном праздновании Дня отца.